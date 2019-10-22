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توك شو

الشرب والصرف الصحي: 650 ألف كيلو متر مكعب من المياه في ساعة ونصف فقط

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:58 م
مطر
مطر
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عبد الخالق صلاح
علق وليد عابدين، المتحدث الإعلامي لشركة القاهرة للصرف الصحي ومياه الشرب ،على الأمطار الغزيرة التي سقطت في منطقة مصر الجديدة اليوم، حيث ذكر أن كمية هذه الأمطار غير مسبوقة ، ولا تُعد أمطارا بل سيولا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN".

وأضاف "عابدين"، أن الشركة انتشرت الساعة التاسعة صباحًا على المحاور الرئيسية ، وتجاوزت كمية الأمطار 650 ألف كيلو متر مكعب من المياه في ساعة ونصف فقط، وهو رقم كبير للغاية على شرق القاهرة، وتم توجيه معظم الشفاطات لمصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة، موضحًا أن الشبكة تستوعب كمية الأمطار 650 ألف كيلو متر مكعب على مدار 24 ساعة وليس على ساعة ونصف فقط وهو ما أحدث أزمة.

وتابع :" عندنا تقريبا 90 شفاطا في المنطقة تسحب نقط تجمع المياه من الاماكن الساخنة ، في مدينة نصر والبانوراما ، وتمت السيطرة عليها ، الوضع دلوقتي أفضل بكثير ، الأمطار نزلت بغزارة ، دي سيول مش امطار ، جاري التعامل معاها ، وفي خلال ساعتين أو 3 ساعات الموضوع يرجع زي ما كان ".

وواصل :" لو فتحنا حنفية مياه في حوض ، المياه كانت غزيرة وغير مسبوقة ، فالحوض هينزل المياه ولكن مع الوقت وليس دفعة واحدة".
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