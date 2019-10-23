انتظام حركة الملاحة بقناة السويس وعبور 73 سفينة بحمولات 4.7 مليون طن

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة و تعمل بصورة طبيعية رغم سوء الأحوال الجوية، وأن قناة السويس، اليوم الأربعاء، شهدت عبور 73 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات كلية 4.7 مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 42 سفينة بحمولات كلية 2.4 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات كلية 2.3 مليون طن.



وأوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تشهد طفرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بما لايدع مجالًا للشك في أهمية القناة لحركة التجارة العالمية، مؤكدًا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الأسطول البحري بفضل مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع كفاءة القناة وعزز من قدرتها التنافسية ومكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.



ووجه رئيس الهيئة رسالة تحية وتقدير لمرشدي الهيئة ورجال إدارة التحركات وجميع العاملين بالهيئة الذين يعملون ليل نهار في كافة الظروف ويبذلون جهدًا كبيرًا لضمان انتظام حركة الملاحة وعبور السفن بأمان وسلامة.



كما شهدت القناة عبور 10 سفن عملاقة تزيد حمولاتها الكلية عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.



تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة “ EVER GENIUS" التي ترفع علم بنما، بحمولة كلية 222 ألف طن، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة ""EVER GOVERN التي ترفع علم بنما على رأس قافلة الجنوب بحمولة 224 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.