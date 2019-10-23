السفارة المصرية في بيرو تشارك في فعاليات يوم الصداقة البيروفي الأفريقي..صور



شاركت السفارة المصرية في ليما - بيرو في فعاليات يوم الصداقة البيروفي الأفريقي وذلك بحضور وزير الخارجية البيروفي جوستافو فيلاسكيز، والذي تقيمه وزارة الخارجية البيروفية بشكل سنوي بالتعاون مع المركز الثقافي البيروفي، حيث شاركت فيه عدد من السفارات المعتمدة لدي ليما وهي مصر، والجزائر، والمغرب، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وليبيا، فضلًا عن ضيف الشرف السفير البرازيلي لدي ليما.



وقد ألقى وزير الخارجية البيروفي كلمة خلال الاحتفالية أعرب فيها عن أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات بين بيرو والقارة الأفريقية، خاصةً في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدان اللاتينية بنظيرتها الأفريقية لاسيما الترابط الثقافي والإرث الحضاري.



هذا، وألقت سفيرة جنوب أفريقيا كلمة نيابةً عن السفارات الأفريقية المعتمدة لدى بيرو - وهي كلمة تتداول بالتناوب - والتي أشارت فيها إلى عراقة العلاقات بين الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية.



كما أقامت السفارة المصرية في ليما جناحًا بالفعالية، حيث استعرضت فيه عدد من اللوحات الفنية المصرية وبعض المواد للترويج السياحي في مصر، وقامت بتوزيع أوراق البردي على كبار المدعوين ومن أبرزهم وزير الخارجية البيروفي، كما تم تقديم عروض رقص تعكس التراث الثقافي المصري.