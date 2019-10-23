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مرأة

في 10 دقائق.. مشروب سريع لعلاج الإمساك

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:30 م
صدى البلد
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رشا عوني
يعاني الكثير من مشكلة الإمساك وخاصة الذين يعانون من انتفاخ القولون، وكذلك الأطفال، ويحدث الإمساك في معظم الحالات نتيجة عدم تناول كمية كافية من الألياف الغذائية، فتصاب بعسر الهضم ومن ثم الإمساك.

يمكنك علاج الإمساك في دقائق وتييسر الهضم بالمعدة من خلال مشروب طبيعي دون الحاجة للحصول على أقراص أو أدوية ملينة للإمساك، وهو مشروب الشاي مع العسل والليمون كما نصح موقع brightside .

الطريقة :
قم بإعداد كوب من الشاي وأضف له ملعقة من العسل مع قطرات من عصير الليمون، فالعسل ملين، ويساعد أيضًا في تقليل مذاق الشاي المختلط بالليمون، كما يعمل الليمون كمنبه طبيعي للجهاز الهضمي ويساعد في إخراج السموم من الجسم.
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