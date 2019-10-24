السيسي: المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي حقق نجاحًا باهرا .. فيديو

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديره لكل ما بذل من جهد لانجاح أعمال القمة الافريقية الروسية بحضور رؤساء وفود الاتحاد الافريقي بما ساهم بخروج البيان الختامي والذى يعكس تطلعات الدول الافريقية.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال كلمته فى ختام قمة روسيا – افريقيا، أنه ناقش عددا من الموضوعات الامنية وعلى رأسها قضايا السلم والأمن وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة والسلام، وفقًا لرؤية الاتحاد الافريقي 2063 للتنمية المستدامة، ورؤية التنمية المستدامة 2030.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قمة افريقيا- روسيا تترجم المستقبل المتنامى لتعزيز أواصر العلاقات فى جميع أوجهها بما يدفع فى تحقيق اهدافها فى السلام والاستقرار، وفى التنمية المستدامة.



واشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن المنتدى الاقتصادي الافريقي الروسي حقق نجاحًا باهرا حيث شارك فى القمة رجال الأعمال الافارقة والروس وناقشوا موضوعات ذات الأولوية وعلى رأسها قطاعات البينة التحتية والصناعة والزراعة و الصحة والطاقة .

