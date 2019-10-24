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فن

رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة أميرة الحب.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:29 م
رنا سماحة
رنا سماحة
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نبيل العدوى
أطلقت المطربة رنا سماحة أغنيتها الجديدة "أميرة الحب" بطريقة الفيديو كليب بعد أن قامت بتصويرها فى بيروت وهى من كلمات وتولى إخراج الكليب عادل سرحان.

ويظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.

ومن المقرر أن يتم طرحها بعد انتهاء عمليات المونتاج خلال الأيام المقبلة، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها.

آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، وهى من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.
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