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أخبار العالم

توقعات بتوجيه اتهامات رسمية لـ نتنياهو في قضايا فساد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:25 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه بدأ يتبلور لديها موقف بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا جنائية.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الردود التي قدمها محامو نتنياهو خلال جلسة الاستماع التي عقدت مطلع الشهر الجاري، لم تغير موقف النيابة الإسرائيلية. لافتة إلى أنه من المرجح أن يتم اتهام نتنياهو، بشكل رسمي بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الملف 4000"، والاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين "الملف 1000" و"الملف 2000".

ومن المقرر أن يبدأ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، بالمشاورات مع طاقم مكتبه بدءا من الأحد، لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.

والملف 4000، يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع والا. وفيما يتضمن "الملف 1000" فيتعلق باتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.

و"الملف 2000" يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
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