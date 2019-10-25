أبو سعدة عن قرار البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى مصر: معلومات مغلوطة وغير منطقية

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القرارات التي اتخذها البرلمان الأوروبي حول مصر اصبح معتادا ومتكررا للغاية بعد ثورة 30 يونيو، حيث يفتقر للتواصل مع الجهات الرسمية المصرية، مؤكدا انهم نسقوا معهم اكثر من مرة للتعاون والتواصل مع الجهات الرسمية المصرية.



ونوه "ابو سعدة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنهم نشروا ارقاما غير حقيقية حول الكثير من القضايا في مصر، خاصة المتعلقة بأحكام الإعدام، والتي قد أعلنتها مصر في احصائية وارقام رسمية.



وتابع، أن إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تنفذ 98 حكما في اغتيال وقتل الجنود، تفجير الكنائس وكافة العمليات الارهابية، مؤكدا ان بيانات البرلمان الأوروبي مبالغ فيها وغير منطقية.



