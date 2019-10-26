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ديني

دعاء العواصف فيه 7 أمور نهى عنها النبي.. تجنبها لتنجو من الإعصار اليوم

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:58 ص
أمل فوزي
دعاء العواصف والامطار وغيرها من دعاء الريح ودعاء المطر والرعد والبرق الواردة بالسُنة النبوية الشريفة، دعت الحاجة الملحة لها في هذا الوقت في ظل ما تشهده البلاد من سوء الأحوال الجوية وتضرر مناطق كثيرة، بعدما ضربت البلاد موجة قوية من الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول في بعض المناطق وعواصف رعدية من المتوقع أن تصل إلى إعصار ، وكما حثنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على اللجوء إلى الله في مثل هذه الأوقات الصعبة وأن النجاة من هذه الكوارث يتمثل في دعاء العواصف والامطار وغيرها من دعاء الريح ودعاء المطر والرعد والبرق ، لأن الدعاء يرفع القضاء، ومن ثم فإننا أحوج ما يكون إلى دعاء العواصف والامطار وغيرها من دعاء الريح ودعاء المطر والرعد والبرق .

دعاء العواصف والامطار وغيرها من دعاء الريح ودعاء المطر والرعد والبرق فمما يؤكد أهميتها في هذا الوقت، أنه قد نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية صورة التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تظهر كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، مشيرة إلى توقع إعصار مداري "غير عادى" في بعض مناطق مصر ، مما ينذر بـ عواصف وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، وربما حتى "فيضانات ساحلية"، كما أنه من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي، وبناء عليه تظل الحاجة إلى دعاء العواصف والامطار وغيرها من دعاء الريح ودعاء المطر والرعد والبرق قائمة حتى منتصف نهار غد السبت.

دعاء العواصف والامطار
دعاء العواصف والامطار الغزيرة أو الدعاء في حال اشتدّ المطر وخاف النّاس ضرَرَه، فمن السُّنّة أن يدعوَ المُسلِم فيقول مثل قول الرّسول -صلّى الله عليه وسلم- حيث كان يدعو بهذا الدُّعاء إذا اشتدّ المطر، فيقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

دعاء العواصف والامطار الغزيرة ، ومنه دعاء الريح أو دعاء هبوب الرياح فقال رسول الله -صلي صلى الله عليه وسلم- ، لما كان يرى ريحا، يقول لا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

دعاء المطر والرعد والبرق والإعصار
دعاء المطر والرعد والبرق فعنه كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يدعو بدعاء عند سماع صوت الرعد، فقد رُوِي: «أنَّه كان إذا سمِعَ الرَّعدَ تَرَكَ الحديثَ، وقالَ: سُبحانَ الَّذي «يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» ثُمَّ يقولُ: «إنَّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ»، «سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه».

• اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.
• مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.
• اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.
• سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.
• اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.
• اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.
• اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.
• اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.
• اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.
• اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.
• اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.
• اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين.
• اللهم يا خالق الأرض والسماء ويا منشئ السحاب ومنزل الأمطار ويا مدبر الأمر بالليل والنهار أصرف عنا شر الإعصار وأجعلها أمطار خير وبركة تنبت بها الزرع لا أمطار عقاب ونقمة يا غياث المستغيثين أغثنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين.
• اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

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