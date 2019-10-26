Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدون تكاليف.. ريال مدريد يسعى لعودة نجومه مطلع العام المقبل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
محمد رشاد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اتخاذ ريال مدريد قرارا بعودة 5 من لاعبيه المعارين، بداية من الموسم المقبل، من أجل تعزيز صفوف الفريق بموسم 2020 – 2021.

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر عودة الخماسى المعار، دانى سيبايوس، ريجيلون، أشرف حكيمى، مارتن أوديجارد واليابانى كوبو، بداية من الموسم المقبل.

أضاف التقرير أن خزينة النادى الملكى، لن تتحمل أى تكاليف من خلال عودة الخماسي فى الموسم المقبل، خاصة وأن عقود اللاعبين الخمسة، إعارة فقط، وليس تحت بند إعادة شراء.

ويلعب دانى سيبايوس معارا ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي، واليابانى كوبو مع مايوركا، أشرف حكيمى مع بوروسيا دورتموند، أوديجارد مع ريال سوسيداد وأخيرا ريجيلون مع إشبيلية.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 18 نقطة، خلف غريمه التقليدى برشلونة، صاحب الصدارة برصيد 19 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني.. ريال سويسيداد يفوز على مايوركا.. وإسبانيول يتعادل مع ألافيس

برشلونة يصطدم بـ إشبيلية في الدوري الإسباني

ريال مايوركا يهزم إسبانيول بهدفين في الدوري الإسباني.. فيديو

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد و ريال مايوركا فى الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتأخر أمام مايوركا بهدف فى الشوط الأول

ترشيحاتنا

حقيقة انقطاع المياه عن التجمع والرحاب ومدينتي ومدينة نصر.. الإسكان توضح

بإنتاج يصل لـ 5 ملايين دولار.. ماجد الكدواني يحضر لـ مسلسل عن البابا شنودة

لقطات صادمة.. تمساح يخطف كلبا من الماء أمام عين صاحبه المرعوب

احذر.. فيديو مفبرك لـ إعصار يضرب الإسكندرية.. شاهد

انتحار المغني التونسي الشهير الشاب سمير.. والسبب زوجته

مدير التنبؤات الجوية بالأردن: مصر تتعرض لـ منخفض جوي وليس إعصارا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد