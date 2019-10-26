البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب بفيينا

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب بالعاصمة النمساوية فيينا.





يأتي تدشين الكنيسة التي تقع في الحي ٢١ بالعاصمة النمساوية، في إطار الزيارة الرعوية التي يقوم بها قداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.





وقال قداسة البابا تواضروس الثاني في عظة القداس بالكنيسة المدشنة إن هذا يوم فرح بعد إضافة كنيسة جديدة بهذه الإيبارشية، لافتا إلى أن تعاليم السيد المسيح تعطى ثلاثة مفاتيح للنجاح.



