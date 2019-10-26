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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب بفيينا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب بالعاصمة النمساوية فيينا.

يأتي تدشين الكنيسة التي تقع في الحي ٢١ بالعاصمة النمساوية، في إطار الزيارة الرعوية التي يقوم بها قداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني في عظة القداس بالكنيسة المدشنة إن هذا يوم فرح بعد إضافة كنيسة جديدة بهذه الإيبارشية، لافتا إلى أن تعاليم السيد المسيح تعطى ثلاثة مفاتيح للنجاح.

وتابع: "مفاتيح النجاح الثلاثة هى، احبوا بعضكم بعضًا، وهو كيف أحب كل الناس، عندما يمتلئ قلب الإنسان بمحبة الله يتسع وقتها لكل الناس، موضحا أن المفتاح الثاني هو عمل الرحمة، وأنه عندما يصنع الإنسان عمل رحمة على الأرض يكافأ بعمل رحمة فى السماء، وهى أعمال لا تحتاج لإعلان أو إشهار بل هي نابعة من القلوب الرحيمة المتضعة، أما المفتاح الثالث فهو الحكمة، وهى تعطى لمن يطلبها ويبحث عنها لترشد الإنسان في كل طرقه".
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب بفيينا
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب بفيينا
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب بفيينا
البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة القديسة دميانة والشهيد أبانوب بفيينا
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