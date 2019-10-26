إحباط محاولات تهريب تليفونات محمولة وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل

نجح أمن الموانئ فى إحباط تهريب هواتف محمولة وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد.



أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة سفاجا البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ اعتزام (سائق - مقيم بالشرقية) قائد سيارة نقل بمقطورة قادمة للميناء على متن عبارة من ميناء بإحدى الدول العربية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.



عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط (32 هاتف محمول موديلات مختلفة) مخفاة داخل السيارة قيادته بالمخالفة لقانون الجمارك وبمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد التهريب والاتجار قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى (مليون و168 ألفا و80 جنيها).



كما أكدت التحريات اعتزام عامل زراعى - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، المفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعة شخصية وارده للميناء من ميناء بإحدى الدول العربية باسم (سائق - مقيم بالدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول الرسالة.. وعقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط (61 قطعة غيار سيارات متنوعة - 2 كاسيت سيارة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة لقانون الجمارك، وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات واقتصار دوره على إنهاء الإجراءات قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى (515 ألفا و109 جنيهات).



كما أكدت التحريات اعتزام (عاطل - مقيم بالإسكندرية) المفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعته الشخصية الواردة للميناء من ميناء بإحدى الدول العربية بإسم (مدير مبيعات - مقيم بالدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مشمول الرسالة.



وعقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية وجمركية أسفرت أعمالها عن ضبط (243 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة لقانون الجمارك.. وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى (69 ألفا و72 جنيها).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.