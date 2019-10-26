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تعليم

جامعة المنصورة تتقدم 35 مركزا في التصنيف الأمريكي US News لعام 2019

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:01 م
التصنيف الأمريكي
التصنيف الأمريكي US News
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همت الحسينى
أظهرت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكي يو إس نيوز US News لعام 2019 تقدم ترتيب جامعة المنصورة عالميًا من المركز ٦٩٨ إلى ٦٦٣ حيث تقدمت الجامعة ٣٥ مركزًا عن العام السابق مع استمرار احتفاظها بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى هذا التصنيف .

يشار إلى أن تصنيف US-News الأمريكي يستند على عدة معايير تركز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه.
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