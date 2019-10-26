بـ الجينز.. إليسا تتألق بإطلالة كاجوال أثناء مشاركتها بمظاهرات لبنان

شاركت المطربة إليسا في المظاهرات القائمة في ساحة الشهداء بلبنان، وظهرت بـ تيشرت أبيض وبنطلون جينز وانتعلت حذاء رياضيا باللون الابيض.



ولم تتكلف إليسا في وضع الميك اب واكتفت بالوان الترابية لتناسب مع بشرتها مع أحمر شفاه باللون الكافيه، واختارت أكسسوارات بسيطة لإكمال إطلالتها حيث إرتدت ساعة يد ونظارة شمس.



ويذكر أن هناك عددا من الفنانين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.

