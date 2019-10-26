Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الجينز.. إليسا تتألق بإطلالة كاجوال أثناء مشاركتها بمظاهرات لبنان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:08 م
اليسا
اليسا
Advertisements
آلاء حسن
شاركت المطربة إليسا في المظاهرات القائمة في ساحة الشهداء بلبنان، وظهرت بـ تيشرت أبيض وبنطلون جينز وانتعلت حذاء رياضيا باللون الابيض.

ولم تتكلف إليسا في وضع الميك اب واكتفت بالوان الترابية لتناسب مع بشرتها مع أحمر شفاه باللون الكافيه، واختارت أكسسوارات بسيطة لإكمال إطلالتها حيث إرتدت ساعة يد ونظارة شمس.

ويذكر أن هناك عددا من الفنانين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.
بـ الجينز.. إليسا تتألق بإطلالة كاجوال أثناء مشاركتها بمظاهرات لبنان
Advertisements

ترشيحاتنا

الإعدام لـ تيتو و المؤبد لآخر في خلية الوراق الإرهابية

قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

تريند الفن.. محمود ياسين بسبب دموع ابنه عمرو.. والفيل الأزرق 2 حاضر بالإيرادات

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لا يمكن الاستغناء عنه

الجواز عمل عمايله.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بـ اطلالة جديدة

غرق سيارة نقل فى مخرات السيول بشمال سيناء.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها