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رياضة

أبو الغار يودع بطولة الأهرام للإسكواش أمام سيمبسون

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:42 م
المصري محمد أبو الغار
المصري محمد أبو الغار
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منتصر الرفاعي
في مفاجأة كبيرة، ودع المصري محمد أبو الغار المصنف السادس عالميا، بطولة الأهرام الدولية للإسكواش المقامة على الأراضي المصرية، بعد الخسارة أمام الإنجليزي كريس سيميسون، بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية طويلة دامت لمدة خمسة أشواط، في 73 دقيقة.

تقدم اللاعب الإنجليزي في الشوط الأول بنتيجة 12 – 10، وعاد أبو الغار ليتعادل في الشوط الثاني بالفوز ينتيجة 11-7، ثم تقدم سيمبسون مرة أخرى في الشوط الثالثة بنتيجة 11-3 ، وتعادل أبو الغار من جديد في الشوط الرابع بنتيجة 11 – 8، قبل أن ينجح اللاعب الإنجليزي في حسم المباراة لصالحه والفوز في الشوط الخامس بنتيجة 11 – 5.

وتستضيف مصر بطولة العالم المفتوحة للإسكواش في الفترة بين 25 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.
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