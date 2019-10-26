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رياضة

الأزمات تطارد النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي.. استقالة جديدة تضرب النادي التونسي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:35 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قدم مهدي العجيمي عضو مجلس إدارة النجم الساحلي التونسي اليوم استقالته من منصبه، بسبب الأزمات التي يمر بها النادي التونسي في الفترة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النجم الساحلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خبر استقالة عضو اخر من مجلس الادارة،هو أحمد القفصي.

يذكر أن رضا شرف الدين، كان تقدم باستقالته من رئاسة النجم الساحلي في الأسبوع الماضي، لكن تم رفضها من إدارة النادي، إضافة إلى تقديم الحبيب السايح نائب الرئيس استقالته من منصبه ليلة أمس، إضافة إلى مهدي العجيمي عضو مجلس الإداراة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا نادي النجم في المجموعة الثانية بجانب أندية الأهلي المصري والهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي.
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