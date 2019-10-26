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رياضة

أنا واحد من الأهلي .. القصة الكاملة لمبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع النادي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:29 م
تركى آل الشيخ ومحمود
تركى آل الشيخ ومحمود الخطيب
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حسام الحارتي
كيف أعادي جمهور الاهلي أو النادي الأهلي المصري.. وأنا واحد منهم "، بتلك الكلمات الباسلة بدأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ورئيس نادي ألميريا في إعادة صفحة جديدة مليئة بالحب مع جماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وخرج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في نشر عديد من التغريدات التي ضمنت ترحيبه الشديد انتمائه إلى كيان النادي الأهلي وذلك عقب مطالبته بعد افصاح اسمه في البرامج التلفزيونية وتمنياته بالشفاء العاجل لرئيس النادي الأهلي عقب تعرضه لأزمة صحية مؤخرا ، ليحجز مكانة جديدة في قلوب النادي الأهلي المصري.

ولم تمر سوى أيام قليلة لتعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي إصابة قوية أثناء خوض التمرينات باستاد " التتش "، لتكشف الفحوصات تعرض اللاعب الي قطع في الرباط الصليبي من جديد ليخرج تركي آل الشيخ ويعلن مساندة اللاعب وتكفله بعلاجه.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ أيضا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، أنه لا يعادي جمهور النادي الأهلي مؤكدا أنه واحد من أبناء القلعة الحمراء معلنا عن فتح صفحة جديدة في حب كيان النادي الأهلي ، مطالبا جماهير النادي الأهلي بعدم التوخي والحذر من بعض الموردين على مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى إلى إحداث فتنة بين البلدين معلقا مصر والسعودية بلد واحدة.

ورغم إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن مبادرة الصلح مع جماهير النادي الأهلي يظل مسؤولو النادي الأهلي صامتين حتى الآن دون الإعلان عن موقفهم النهائي من تلك المبادرة على الرغم من ترحيب الجماهير بمبادرة تركي آل الشيخ.
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