ضبط لحوم وطيور فاسدة ومجهولة المصدر داخل مخزن مطعم في مدينة نصر

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مدير مطعم للوجبات الجاهزة بحوزته لحوم وطيور مجهولة المصدر.





أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية المعنية قيام (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم غير مرخص للوجبات الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية "اللحوم والدواجن ومصنعاتهما" المعبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر، ومحققًا من جراء ذلك أرباحًا غير مشروعة.



