‫بـ الكارديجان الحرير.. يسرا تحتفل بأغنية أبو الجديدة

نشرت الفنانة يسرا صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي تحتفل مع مجموعة من النجوم بأغنية ابو الجديدة، والتي قام بطرحها حديثا، وقد ظهرت يسرا بإطلالة انيقة وناعمة للغاية.وعلقت يسرا على صورها ببعض الكلمات، وقالت: خلال الإحتفال وسط النجوم بنجاح أغنية #أبو الجديدة #حبيبي_ياليل 🎶".وارتدت يسرا توب باللون الاسود، وعليه كارديجان باللون الازرق مع اللون الكشميري، وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير، واناقتها المعهودة عنها دائما.فيما اختارت يسرا عدم وضع المكياج على الإطلاق، وهو ما ابرز من رقة وجمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا على اكتافها بطريقة ناعمة وبسيطة للغاية.واختارت يسرا ان تبرز من جمال إطلالتها بإرتداء بعض الأكسسورات، حيث اختارت ارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع عقد بسيطة من نفس الشكل واللون.وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..