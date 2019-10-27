Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27-10-2019 بختام التعاملات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:27 م
الذهب
الذهب
Advertisements
مايكل عياد
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 27-10-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 675 جنيهًا، بإرتفاع جنيها واحدا عن سعر في الصباح.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.


وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 675 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 771 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 579 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 450 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23,991 جنيهًا للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5,400 جنيها، بإرتفاع ثماني جنيهات.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفع 5 جنيهات.. سعر الذهب اليوم 23 - 9 - 2019 في مصر بختام التعاملات

عيار 21 يسجل 690 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 28-9-2019

جنيهان تراجعا فى جرام الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 28-9-2019

سعر الذهب فى مصر اليوم

تراجع 3 جنيهات.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأحد 29 - 9 - 2019

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019

ترشيحاتنا

شاهد.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة ساحرة

فيديوجراف| تأثير ثمرة واحدة من الرمان على الجسم

أجمل كيرفي في مصر.. نرمين الفقي تخطف أنظار متابعيها بـ هذه الصور | شاهد

شاهد.. داليا مصطفى تستعيد ذكرياتها مع والدتها بكلمات مؤثرة

الإفتاء تحدد موعد إجازة المولد النبوي وغرة شهر ربيع الأول

بث مباشر.. مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في الكونفدرالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. للرجال استلهم أناقتك من مهند التركي

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد