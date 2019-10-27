سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27-10-2019 بختام التعاملات

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 27-10-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 675 جنيهًا، بإرتفاع جنيها واحدا عن سعر في الصباح.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.





وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 675 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 771 جنيهًا.



وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 579 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 450 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23,991 جنيهًا للأوقية.



وسجل سعر الجنيه الذهب 5,400 جنيها، بإرتفاع ثماني جنيهات.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.