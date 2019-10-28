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فن

الأصوات الذهبية تحتفل بنصر أكتوبر.. الخميس

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:18 م
صدى البلد
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أحمد البهي
احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، يقيم "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة والنصف مساء (الخميس 31 أكتوبر) الحفل الشهرى للأصوات الجديدة الفائزة بمسابقة " الصوت الذهبى " الذى نظمها الصندوق العام الماضى.

يشارك بالحفل الأصوات الشابة: " سلمى مصطفى، مؤمن محجوب، يحيي منواتى" ويتضمن البرنامج تقديم باقة مختارة من الأغاني الوطنية، منها : "أغلى إسم فى الوجود" ، "مطلوب من كل وطنى "،" ياحبيبتى يا مصر"، إضافة الى عدد من الأغانى التراثية.

الحفل قيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع.
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