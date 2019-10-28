إليك.. أفضل 5 ألعاب قتالية تصدر بداية 2020

نشر موقع "Nerdmuch" تقريرا عن أبرز الألعاب القتالية المرتقب صدورها خلال عام 2020، ونرصد لكم أهم 5 ألعاب منها:



Monstrum 2

تدور أحداث اللعبة حول فكرة الاختباء من الوحش، فهي لعبة بها الكثير من المغامرة مع قليل من الرعب، حيث ينقسم اللاعبون إلي أربعة فرق وعلى اللاعبين أن يختبئوا من الوحش الشرس.



تقام اللعبة داخل قلعة بحرية، والتي تحتوي علي الكثير من الخبايا التي يجب على اللاعبين العثور على طرق للهروب منها من خلال الحصول على خريطة، وسوف تصدر اللعبة أبريل 2020.



System Shock

صدرت لعبة System Shock عام 1994 وتم تعليقها في فبراير 2018، ومنذ ذلك الحين يعمل القائمون على تطوير اللعبة بتقييم اتجاهاتها وأهدافها لتنافس الألعاب الجديدة المنتشرة عالميًا، وتبدأ اللعبة للتداول في يناير 2020.



تقوم باللعب كقرصان لكن إذا ما صدر منك أي خطأ، سوف تقع بالأسر، وبعد بضعة أشهر تستيقظ من غيبوبة، لتجد العالم من حولك كأنه مهجور على الرغم من أنه ليس كذلك.



Cyberpunk 2077

تعتبر واحدة من الألعاب الأكثر توقعًا لعام 2020، وتصنف أنها من ألعاب المغامرة والقتال.. تدور اللعبة حول تتبع شخصية معروفة باسم V ومقرها في نايت سيتي بكاليفورنيا.



وتقاتل العصابات مع رجال الأعمال من أجل السيطرة على Night City، بعد تفشي التشرد والقوانين المتعجرفة، وباستثناء هذا لا نعرف الكثير عن اللعبة، ولكن مع اقتراب موعد إصدارها في أبريل 2020 سنعلم بلا شك المزيد.



Lego Star Wars: The Skywalker Saga

أُعلن عن اللعبة مؤخرًا في أواخر عام 2019 وسيتم إطلاقها في عام 2020، تعد اللعبة الجديدة مزيجًا من جميع أفلام Star Wars التسعة الأساسية.



وهي ليست مجرد نسخة جديدة من لعبة قديمة، ولكنها لعبة جديدة تمامًا تحكي قصص Skywalker من الأفلام، هذا يعني أنه سيتم ملء اللعبة بمجموعة من القصص الصغيرة التي ستشكل اللعبة بأكملها، وتعد هذه اللعبة من ألعاب المغامرة.



CrossfireX

تعد سلسلة Crossfire واحدة من أكثر الألعاب انتشارًا على مستوى العالم، وفي عام 2020 ستكون اللعبة وسط إطلاق النار وصراع عالمي ضخم.



تقوم شركتان بشن حرب على بعضهما البعض ولا يهتمان بمن يصاب في هذه الحرب، وعلى اللاعبين اختيار فريق من الفريقين ومساعدته لتحقيق الفوز في نهاية الجولة.





