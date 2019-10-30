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فن

المشاغب ربنا يبعدنا عنه.. بيومي فؤاد بصحبة رامز جلال

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:14 ص
بيومي فؤاد ورامز
بيومي فؤاد ورامز جلال
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محمد بدران
نشر الفنان بيومى فؤاد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعه بالفنان رامز جلال ".

وعلق بيومى فؤاد على الصورة قائلًا "المشاغب ربنا يبعدنا عنه" ولاقت الصورة اعجاب متابعيه".

يذكر ان اخر اعمال رامز جلال السينمائية فيلم "سبع البرمبة" شاركه في بطولته جميلة عوض ومحمد عبدالرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وآخر أعمال بيومى فؤاد فيلم "الطيب والشرس واللعوب" الذى يُعرض حاليا بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يضم مجموعة من النجوم هم الفنان أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.
المشاغب ربنا يبعدنا عنه.. بيومي فؤاد بصحبة رامز جلال
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