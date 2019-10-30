خائفا من مستقبله المجهول.. محمد راجح قاتل البنا بين جدران السجن ينتظر الحكم

بين جدران سجن شبين الكوم ، يقضي محمد راجح، ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، أيامه قبل الحكم بالسجن عليه، مهموما خائفا من مصيره المجهول الذى سيواجهه بعد أن كان ينتشر في ربوع الأرض بسيارته وأموال والده ناشرا للبلطجة وترويع الفتيات.



وأكد عدد من أهالي المركز أنه كان لا يخشى أحدا، يعيش يومه كشاب مستهتر تسنده أموال أسرته الطائلة لسفر الأب بالخارج وعمل الأم مدرسة.



ظهر محمد راجح في الجلسة الأخيرة هزيل الجسد كثيف الشعر خائفا مما ينتظره من عقوبة، لا يتحدث مع أحد، مما أدى إلى تشكيك البعض في الفيديو الذى نشر له من داخل قاعة المحكمة، وهو ما نفاه والد المجني عليه محمود البنا الذى حسم الأمر، مؤكدا أن المتهم الرئيسي هو من ظهر في الفيديو المعلن من داخل المحكمة، نافيا ما يتردد نحو شائعات تبديله.



بنفس تيشيرت الجريمة، ظهر محمد راجح في جلسات المحاكمة ليعيد إلى الأذهان دائما فيديو ارتكاب واقعة القتل.



ويستعد محامي محمد راجح، الذى يحضر من القاهرة للدفاع عنه بعدما انسحب محاميه الأول، حيث يسعى إلى جمع أدلة ومستندات لمحاولة الخروج بأقل عقوبة ممكنة للمتهم الرئيسي في القضية، الذى اعترف بدوره في قتل محمود وإرساله رسالة له عبر "واتس اب" بالتهديد ويتوعده بالقتل.



مرافعة النيابة كانت الأقوى والأبرز خلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة المتهمين، حيث ترافع وكلاء النيابة في كلمة تاريخية أبكت الجميع، وعرضت مستنداتها والفيديوهات والحقائق التي تم جمعها من خلال التحقيقات في القضية.



ومع انعقاد الجلسة الثالثة، سيكمل راجح المتهم الرئيسي عامه الـ 18 ولكن سيتم محاكمته كحدث وفقا لتصريحات نقيب المحامين خالد راشد، الذى أكد أن المتهم سيعاقب أمام محكمة جنايات الأحداث رغم أنه في ثالث جلسات المحاكمة سيكون أتم عامه الـ 18، إلا أن المحكمة تعاقبه بوقت ارتكاب الجريمة وليس وقت محاكمته.



وأوضح خالد راشد أن المتهم سيقضي عقوبته بأحد السجون العمومية، وذلك لبلوغه السن القانونية بعد الحكم عليه، بينما سيقضي باقي المتهمين فترة عقوبتهم بإحدى مؤسسات الأحداث حتى بلوغهم السن القانونية 18 عاما.



وأشار نقيب المحامين إلى أن أقصى عقوبة سيحصل عليها المتهمون هي السجن 15 عاما، حيث إنهم وقت ارتكاب الجريمة لم يكونوا قد أكملوا عامهم الـ 18 ويعاملون كحدث.



يذكر أنه تم تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا على يد ٤ شباب آخرين إلى يوم 17 نوفمبر المقبل لسماع مرافعات محامين المجني عليه والمتهمين.

