20 مليون شجرة.. إيلون ماسك يتبرع بهذا المبلغ لمبادرة بيئية

تبرع رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك والمؤسس المساعد لمصانع تيسلا، بمليون دولار أمريكي لزرع 20 مليون شجرة، لدعم حملة teamtrees التي أطلقها المدون جيمي دونالدسون المعروف باسم MrBeast.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصل تبرع مؤسسة "أربور داي" إلى ما يقرب من 8 ملايين دولار لصالح الحملة، بالإضافة إلى ماسك الذي بدوره تبرع بمليون دولار أمريكي، وجاك دورسي رجل الأعمال الأمريكي ومبتكر موقع "تويتر"، الذي تبرع بـ 150 ألف دولار، وكاتب الأغاني النرويجي ألان واكر بـ 100 ألف دولار.





وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الذي تبرع به ماسك يعتبر أكبر مبلغ تبرعات يقدمه حتى الآن، كما أنها ليست المرة الأولى التي يتبرع بها لصالح عمل إنساني كهذا.



