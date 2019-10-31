Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إجراء قرعة القسم الثاني لكرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:42 م
الدكتورة سحر عبد
الدكتورة سحر عبد الحق
Advertisements
يسرى غازى
أجريت ظهر اليوم الخميس قرعة دوري القسم الثاني لكرة الصالات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة ادارة الاتحاد المشرف علي كرة الصالات وممدوح الشافعي رئيس لجنة كرة الصالات وابراهيم حلمي مقرر اللجنة وعدد من مندوبي الأندية.

وجاءت مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولى كالتالي:

وراق الحضر مع القناطر
النوبي القاهري مع الصيد
مركز شباب المدينة بالمنيا مع ابو الهول

وجاءت مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الثانية كالتالي :
كهرباء القاهرة مع دلفي
مركز شباب القنايات باي

إجراء قرعة القسم الثاني لكرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور
إجراء قرعة القسم الثاني لكرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور
إجراء قرعة القسم الثاني لكرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور

علاج انتفاخ البطن.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل الطازج

مكتب تركى آل الشيخ اتصل بنا.. والد حماصة مشجع الأهلي يوجه رسالة إلى الخطيب

بالأبيض الشفاف.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

فصل رأس حبيبته وطعنها 35 مرة بسبب خلاف على حضانة طفلهما

حاضر يا أستاذ | محمد رمضان يرد على قرار منع غنائه بطريقة ساخرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالا بالهالوين.. ابنة مي سليم بـ مكياج مرعب على إنستجرام

20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور