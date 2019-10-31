إجراء قرعة القسم الثاني لكرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور

أجريت ظهر اليوم الخميس قرعة دوري القسم الثاني لكرة الصالات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة ادارة الاتحاد المشرف علي كرة الصالات وممدوح الشافعي رئيس لجنة كرة الصالات وابراهيم حلمي مقرر اللجنة وعدد من مندوبي الأندية.



وجاءت مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولى كالتالي:



وراق الحضر مع القناطر

النوبي القاهري مع الصيد

مركز شباب المدينة بالمنيا مع ابو الهول



وجاءت مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الثانية كالتالي :

كهرباء القاهرة مع دلفي

مركز شباب القنايات باي



