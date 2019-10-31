مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حريق قطار البنجاب الباكستانى

نعى الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، ضحايا حريق قطار البنجاب الباكستانى الذى وقع فى مدينة "رحيم يار خان" بإقليم البنجاب الباكستانى، اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع 73 شخصًا حتى الآن وإصابة العشرات.



وتوجَّه مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره ،اليوم الخميس، بخالص العزاء والمواساة لباكستان قيادة وحكومة وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وارتفعت حصيلة القتلى جراء الحريق الذي اندلع بأحد القطارات اليوم الخميس في مدينة "رحيم يار خان" بإقليم "البنجاب" الباكستاني، إلى 73 شخصا بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن القطار كان متوجها من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي" عندما انفجرت أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب ما تسبب في نشوب الحريق الذي تسبب في تدمير ثلاث من عربات القطار، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.