Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الانتصار الأول لـ جروس .. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:26 ص
جروس مدرب الأهلي
جروس مدرب الأهلي السعودي
Advertisements
محمد السعيد
حقق فريق أهلي جدة بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، فوزا ثمينا على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

تقدم فريق أهلي جدة عن طريق لاعبه عبدالفتاح توفيق عسيري في الدقيقة 13، قبل أن يضيف عمر السومة الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

فيما جاء هدف اتحاد جدة الوحيد عن طريق اللاعب زياد الصحفي في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة 2 - 1 لصالح الأهلي، ويحقق جروس أول فوز له مع الراقي.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الاتحاد في المركز الـ 12 بتسع تقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. الأهلي يفوز على الفتح بهدفين

الأهلي يقفز إلى وصافة الدوري بثلاثية التعاون بالدورى السعودى

جروس يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد في ديربي جدة

الدوري السعودي.. أهلي جدة يتقدم بالهدف الأول أمام الاتحاد.. فيديو

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على الاتحاد 2-0 فى ديربي جدة | فيديو

الأهلي يفوز بـ ديربي جدة 2-1 على الاتحاد.. فيديو

ترشيحاتنا

تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

فيديو يحبس الأنفاس .. رجل وزوجته يعذبان طفلة بطريقة بشعة من "البلكونة"

مدرب الهلال السعودي يكشف سر التعادل أمام الفتح

نتنياهو : مستعدون لأي حرب محتملة تستهدف أمننا

حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. نيللي كريم وإيمي وبوسي شلبي بالشتوي

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال