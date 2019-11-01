الانتصار الأول لـ جروس .. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي.. فيديو

حقق فريق أهلي جدة بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، فوزا ثمينا على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".



تقدم فريق أهلي جدة عن طريق لاعبه عبدالفتاح توفيق عسيري في الدقيقة 13، قبل أن يضيف عمر السومة الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.



فيما جاء هدف اتحاد جدة الوحيد عن طريق اللاعب زياد الصحفي في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة 2 - 1 لصالح الأهلي، ويحقق جروس أول فوز له مع الراقي.



وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الاتحاد في المركز الـ 12 بتسع تقاط.

