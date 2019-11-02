توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 2/11/2019 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، وإليك توقعات الأبراج اليوم السبت 02 نوفمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك.



برج الحمل



مهنيًا: ادرس التفاصيل لأن الشيطان يكمن فيها كما ان ثمة اجواء معادية قليلًا او متشنّجة قد تجعلك في موقع اضعف، فانتبه

عاطفيًا: تفرح جدًا لتفهم الحبيب طريقة تفكيرك أو تقديره لديك ايضا رغبة في بعض الراحة فحاول تدرس سفر ان والشريك

صحيًا: يحاول الخاملون زرع الشكوك في نفسك عن وضعك الصحي، تجاهلهم كليًا



برج الثور:



مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا مهمة وتدخّلًا من قبل بعض الاصدقاء لمصلحتك، ويشير الى انتصار وانتعاش فى مجالك المهني

عاطفيًا: إذا بحثت في اوراق الماضي تجد الحل الأفضل للمشكلة التي تعانيها مع الشريك فاعرف اين المشكل لتجد الحل

صحيًا: خير الأمور الوسط، ولا سيما الاعتدال في تناول الأطعمة الدسمة فحاول ان تكون معتدلا يا عزيزي فى الاكل الدسم



برج الجوزاء:



مهنيًا: قد تنزعج من تصرف أحد الزملاء فى العمل وتجد نفسك أمام ظروف مربكة، وقد تحزنك بعض التطورات

عاطفيًا: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعدًا وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك فهو حياتك

صحيًا: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة، وتحرك الجسم فحاول ان تمارسها او ان تمارس رياضة المشي



برج السرطان:



مهنيًا: قد تُتاح لك فرص مميزة فى مجالك العملي ويتحدث هذا اليوم عن مبالغ مالية محتملة لمصلحتك فكن مستعد

عاطفيًا: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة

صحيًا: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعًا قحافظ علي صحتك لتستطيع تحقيق كل ما تتمناه يا عزيزي



برج الاسد:



مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض التشاؤم الذي يسكنك، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا فتمالك نفسك وكون قوي

عاطفيًا: لا تراجع لحرارة العواطف هذا اليوم بينك وبين الشريك تحت وطأة الضغوط، ولن يحدث فراق بين الطرفين

صحيًا: الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان يبقيك في حال من الهدوء الذي تنشده



برج العذراء:



مهنيًا: يوم من الأعمال والمراجعات والتفاصيل الدقيقة التي قد تبحثها بانفعال الذى قد يتسبب فى صدام مع زملاء العمل

عاطفيًا: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور

صحيًا: أنت أقوى من أن تتغلب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات



برج الميزان



مهنيًا: يجعلك هذا اليوم محط إعجاب الزملاء وتقديرهم وإسناد المزيد من المهام الملحة إليك بسبب قدراتك المعروف بها وقدرتك العالية للانجاز

عاطفيًا: قد تكون أمام خيار لا بدّ منه حول موضوع محدّد أدرسه جيدًا قبل الإقدام عليه واستشر الشريك.

صحيًا: لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب أخطاء قد تكلفك غاليًا



برج العقرب:



مهنيًا: تنفتح أمامك مجالات جديدة من أجل بلورة مشروع خلاّق له علاقة بالفن والكتابة والمسرح والسياسة ويكون الفلك فى صفك لتحقيق ما تريد

عاطفيا:ً اذا كنت اعزب فقد يولد حب جديد اليوم، كن مستعدًا فقد تقرر الارتباط بسرعة فائقة وذلك بسبب التفاهم الكبير الذي ستجده

صحيًا: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة



برج القوس:



مهنيًا يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك متأففًا بعض الشيء، لكن ذلك لن يسبب لك مشاكل مع الزملاء فى العمل

عاطفيًا: عليك مواكبة الشريك خطوة خطوة، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح

صحيًا: لا تنغمس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة



برج الجدي



مهنيًا: تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحًا بارزًا. كن حاسمًا في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد وحاول الاستماع دائما الى نصائح المقربين.

عاطفيًا: لن تجد صعوبة في الوصول إلى قلب الحبيب. تشعر بالسعادة لمصارحته بحقيقة مشاعرك فاستغل هذه الاوقات الجيدة.

صحيًا: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه. إفعل اللازم.



برج الدلو:



مهنيًا: تتاح لك فرص مالية ضخمة وتباشر مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر جديدًا أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي

عاطفيًا: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك. صارحه بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتًا

صحيًا: فكر في مستقبلك إذا تدهورت صحتك بشكل سريع. الأمر مطروح جديًا



برج الحوت:



مهنيًا: تعيد النظر في فرصة سابقة فوّتها ربما او بعلاقة انتهت وتريد ان تحلّلها. تسمع خبرًا يخص امرًا ماضيًا او صفقة تنتظر خبرها

عاطفيًا: الكلام وحده لا يكفي عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب. لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك

صحيًا: تتماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي ألم بك وألزمك الفراش فترة لا بأس بها.