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أخبار العالم

مسئولة أمريكية تبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل زيارة لبريطانيا وفرنسا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:51 ص
علم
علم
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أ ش أ
تبدأ مانيشا سينج مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية جولة أوروبية اعتبارا من اليوم السبت تشمل زيارة كل من بريطانيا وفرنسا وتستمر حتى السابع من نوفمبر الجاري.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن زيارة سينج إلى بريطانيا تستهدف تعزيز فرص الاستثمار للولايات المتحدة في قطاع السفر والسياحة خلال سوق السفر العالمي ، كما ستلتقي بمسؤولي الطيران البريطانيين لمناقشة التعاون المستمر بين البلدين في قضايا الطيران التجاري ، وستستضيف مائدة مستديرة مع شركات الطيران والفضاء لمناقشة التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت أورتاجوس أن المسئولة الأمريكية ستقوم في العاصمة الفرنسية باريس بمناقشة أولويات الولايات المتحدة مع المسؤولين في البعثة الأمريكية للمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
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