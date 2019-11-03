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فن

اسكندرية وحشتنى .. رسالة محمد علي رزق من على البحر.. شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:22 م
محمد على رزق
محمد على رزق
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محمد بدران
نشر الفنان الشاب محمد على رزق، صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر محمد على رزق على شاطئ البحر في الاسكندرية، وعلق قائلًا "اسكندرية وحشتني والله" ولاقت الصورة إعجاب المئات من متابعيه. 

يذكر أن آخر أعمال محمد على رزق مسلسل "بحر" وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح ويتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل
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