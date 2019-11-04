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اقتصاد

اليوم.. معرض مصر الدولي لإنشاء وصيانة الطرق والكبارى والمرور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:00 ص
اليوم افتتاح معرض
اليوم افتتاح معرض مصر الدولي لإنشاء وصيانة الطرق والكبارى
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ولاء عبد الكريم
تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات معرض مصر الدولي لإنشاء وصيانة الطرق والكبارى والمرور ونظم ومعدات ساحات الانتظار والأنفاق وسلامة الطرق (ايجيترافيك 2019 – Egytraffic)، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر (مركز القاهرة الدولى للمعارض والمؤتمرات)، وتشارك فيه وتدعمه وزارة الإنتاج الحربى وذلك بعرض كبير للمركبات الكهربائية من الحافلة الخاصة بنقل الركاب بالإضافة الى السيارة الكهربائية بكافة أنواعها.

يعتبر مشروع تدشين توطين التصنيع للحافلات الكهربائية بمصر، مشروع طموح ومواكب للتطور التكنولوجى والتوجه نحو استخدام السيارات الكهربائية بشكل موسع، كما تقوم الدولة الآن بتوفير وحدات ومحطات الشحن الكهربائي بمحطات تموين البنزين حتى تتاح خدمة الشحن السريع لبطاريات السيارات الكهربائية في المستقبل القريب.

وتم بالفعل إضافة وحدات الشحن الكهربائي بأكثر من 100 محطة على مستوى الجمهورية وجارى تركيب وحدات شحن كهربائى ببقية محطات الجمهورية البالغة أكثر من 1,600 محطة.

وتتنوع وحدات الشحن حسب الحاجة، هناك وحدات للأتوبيسات الذى يحتاج من 6 الى 8 ساعات لإعادة الشحن ووحدات الشحن السريع للسيارات وتتراوح بين 30 الى 45 دقيقة ، كما أن السيارات الصغيرة يمكن شحنها من خلال كهرباء المنزل وبسهولة كبيرة.

يذكر أن معرض إيجي ترافيك هو الأول فى مصر الذى يعرض السيارات الكهربائية ويدعو إلى عمل مبادرات لدعم صناعة المركبات الكهربائية بمصر وزيادة التوعية والإطلاع وتعريف المستخدم بمزايا السيارات الكهربائية المتعددة.
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