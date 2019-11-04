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أخبار العالم

معرض الصين للواردات.. فرصة ذهبية لعرض المنتجات المصرية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:19 ص
قسم الخارجي
أكد الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية ضياء الفقي، أن معرض الصين الدولي للواردات في نسخته الثانية يعد "فرصة ذهبية" أمام القاهرة للترويج للمنتجات المصرية في السوق الصيني الضخم، وفق ما نقلته صحيفة الشعب الصينية اليومية الناطقة بالعربية.

وقال الفقي وفق ما نقلته الصحيفة إن: "معرض الواردات فرصة ذهبية لتخفيض العجز في الميزان التجاري بين مصر والصين، والترويج للمنتجات المصرية وتعريف المستهلك الصيني بجودتها، واقتناص فرص تصديرية بالسوق الصيني الضخم".

ووصل حجم التجارة بين البلدين إلى 13.8 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 27.7 بالمائة على أساس سنوي، من بينها 12 مليار دولار صادرات صينية لمصر.

وينطلق معرض الصين الدولي للواردات في دورته الثانية الثلاثاء المقبل ويستمر حتى العاشر من نوفمبر الجاري في مدينة شانجهاي تحت شعار "العصر الجديد .. مشاركة المستقبل".

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