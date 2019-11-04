ساندي تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: إيه القمر ده





نشرت الفنانة ساندي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها، معلقة عليها:"Good morning everyone❤️"وجاءت التعليقات علي الصورة كالآتي:"اي القمر دة انابحبك اوي ممكن اعرف الالبوم هينزل امتاة ilove sandy ❤️❤️❤️""Senorita🤩""The queen of Egypt❤️❤️""صباح الخير والحب والتفاؤل والتالق❤️❤️""Good morning 😊❤🌹"وتستعد ساندي لطرح ألبومها الجديد، والذي انتهت من تسجيل أغنياته تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد حرصت على اختيار عدد متنوع من الأغاني التي تحمل طابعا خاصا ومميزا.