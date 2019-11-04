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فن

ساندي تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: إيه القمر ده

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:34 م
ساندى
ساندى
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة ساندي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها، معلقة عليها:

"Good morning everyone❤️"

وجاءت التعليقات علي الصورة كالآتي:

"اي القمر دة انابحبك اوي ممكن اعرف الالبوم هينزل امتاة ilove sandy ❤️❤️❤️"

"Senorita🤩"

"The queen of Egypt❤️❤️"

"صباح الخير والحب والتفاؤل والتالق❤️❤️"

"Good morning 😊❤🌹"

وتستعد ساندي لطرح ألبومها الجديد، والذي انتهت من تسجيل أغنياته تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد حرصت على اختيار عدد متنوع من الأغاني التي تحمل طابعا خاصا ومميزا.

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