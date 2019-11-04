ساندي تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: إيه القمر ده

نشرت الفنانة ساندي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة لها، معلقة عليها:
"Good morning everyone❤️"
وجاءت التعليقات علي الصورة كالآتي:
"اي القمر دة انابحبك اوي ممكن اعرف الالبوم هينزل امتاة ilove sandy ❤️❤️❤️"
"Senorita🤩"
"The queen of Egypt❤️❤️"
"صباح الخير والحب والتفاؤل والتالق❤️❤️"
"Good morning 😊❤🌹"
وتستعد ساندي لطرح ألبومها الجديد، والذي انتهت من تسجيل أغنياته تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد حرصت على اختيار عدد متنوع من الأغاني التي تحمل طابعا خاصا ومميزا.
"Good morning everyone❤️"
وجاءت التعليقات علي الصورة كالآتي:
"اي القمر دة انابحبك اوي ممكن اعرف الالبوم هينزل امتاة ilove sandy ❤️❤️❤️"
"Senorita🤩"
"The queen of Egypt❤️❤️"
"صباح الخير والحب والتفاؤل والتالق❤️❤️"
"Good morning 😊❤🌹"
وتستعد ساندي لطرح ألبومها الجديد، والذي انتهت من تسجيل أغنياته تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وقد حرصت على اختيار عدد متنوع من الأغاني التي تحمل طابعا خاصا ومميزا.