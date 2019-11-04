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أخبار العالم

سعد الحريري يستقبل جبران باسيل في بيت الوسط

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة سكاي نيوز أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري استقبل وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل في بيت الوسط.

ويأتي ذلك عقب كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن الحكومة المقبلة.

وقال عون في كلمته أمام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: إن الإصلاحات التي اقترحها من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما بتصل بعمل مؤسساتها.

وأكد أنه لابد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم حول القضايا المطروحة.

وتابع: "من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، والتحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات".

ولا يزال شكل الحكومة المقبلة غامضا، مع توقعات بعودة الحريري على رأس حكومة جديدة باتفاق وأطر جديدة.
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