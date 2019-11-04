سعد الحريري يستقبل جبران باسيل في بيت الوسط

ذكرت قناة سكاي نيوز أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري استقبل وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل في بيت الوسط.





ويأتي ذلك عقب كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن الحكومة المقبلة.





وقال عون في كلمته أمام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: إن الإصلاحات التي اقترحها من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما بتصل بعمل مؤسساتها.





وأكد أنه لابد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم حول القضايا المطروحة.





وتابع: "من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، والتحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات".



