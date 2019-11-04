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حوادث

وسط الجبال .. مصرع المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:19 م
مصرع وليد صديق المتهم
مصرع وليد صديق المتهم فى واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص
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يوسف رجب
لقى المتهم وليد صديق المتورط فى قتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بمديرية أمن قنا مصرعه فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة خلال محاصرته بالمنطقة الجبلية .

وتبين أن المتهم ارتكب واقعة قتل الرائد باسم فكرى عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة مطلوب ضبطه فى أربع قضايا جنائية وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنان من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما أسفر عن استشهاد الرائد رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلى الدراجة على 2 بندقية آلية. 

وتبين من التحريات أن المتهم وليد صديق شارك فى تهريب أحد المتهمين أثناء اقتياده الى ديوان القسم وفرا هاربا إلى المنطقة الجبلية وتم محاصرته لمدة 4 أيام متواصلة حتى لقى مصرعه فى تبادل اطلاق النار عليه وعثر بحوزته على سلاح نارى وكمية كبيرة من الذخيرة .

وكانت النيابة العامة صرّحت بدفن جثث قتلة الشهيد باسم فكري، رئيس مباحث شرطة قوص، والذى استشهد خلال مشاركته في حملة أمنية بقرية البراهمة وهم وهبى أحمد علي احمد، محمد ابو الوفاء جبران، وعبد المحسن صديق محمد،

تم تسليم جثامين المتهمين إلى عمدة قرية البراهمة، ليتولي تسليمها إلى ذويهم لدفنهم بمقابر القرية، وسط تواجد أمني مكثف.
وسط الجبال .. مصرع المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور
وسط الجبال .. مصرع المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور
وسط الجبال .. مصرع المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور
وسط الجبال .. مصرع المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور
وسط الجبال .. مصرع المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور
وسط الجبال .. مصرع المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور
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