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أخبار البلد

الرئيس السيسي: ترامب رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:57 م
الرئيس السيسى و ترامب
الرئيس السيسى و ترامب
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كتب محمد عبد المنعم
أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته بالاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم، الإثنين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سعدت كثيرًا بمكالمتى اليوم مع الرئيس ترامب Donald J. Trump، والتى تناولنا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك.. وكعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته، "أجدد امتناني الشخصي وتقدير مصر لسيادته على الجهود التى يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، وأؤكد على ثقتى الكاملة فى هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية".

الرئيس السيسي: ترامب رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها
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