خسائر بالملايين.. السيطرة على حريق مصنع الدراجات النارية بقليوب



وبدأت حاليا أعمال تبريد الحريق بعد التأكد من عدم وجود أي نيران مشتعلة داخل المصنع، حيث استمرت النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مما تسبب في حالة من الرعب بين أهالي قليوب والعاملين في المصنع بسبب قوتها، وبلغ عدد سيارات الإطفاء المشاركة في إخماده حوالي 40 سيارة.



وكان مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق بمبنى مصنع أبوحوا للدراجات النارية بمنطقة كفر أبو جمعة بقليوب، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والدفع بـ 10 سيارات إطفاء في الساعات الأولى للحريق، إلا أنها لم تستطع السيطرة عليه وتم رفع العدد لـ 16 سيارة إطفاء، لكنها أيضا لم تستطع السيطرة عليه من شدته بسبب المواد البلاستيكية بالمصنع.



وفور علمه بالحريق، توجه محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، إلى مدينة قليوب للإشراف على إخماد الحريق يرافقه حامد طلبة، رئيس مجلس مدينة قليوب، وعدد كبير من قادة الأمن والدفاع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وأمر المحافظ بتوفير 30 سيارة إطفاء من القليوبية والاستعانة بالقاهرة والجيزة، كما تم الاستعانة بإطفاء القوات المسلحة وشركات البترول والدفع بعربات للإطفاء الرغوي لمحاولة السيطرة على الحريق.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق مصنع الدراجات النارية بقليوب، الذي شبت فيه النيران في الخامسة مساء أمس، الاثنين.وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، أن خسائر المصنع قدرت بالملايين، حيث التهمت النيران كل محتويات المصنع، وانهار المبنى بالكامل بعد تآكل جدرانه من النيران نتيجة صعوبة السيطرة عليها.