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وزير الإسكان: ارتفاع إنتاج تحلية المياه من 80 ألف م3 إلى 800 ألف م3 يوميا.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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عمرو ممدوح
قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إن حجم ما كانت تنتجه مصر منذ 4 سنوات من مياه التحلية، 80 ألف متر مكعب يوميا، بينما اليوم يتم إنتاج 800 ألف متر مكعب يوميا من مياه التحلية.

وأضاف وزير الإسكان، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من المقرر وصول إنتاج مصر من مياه التحلية إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا.

وأوضح أنه يتم اليوم افتتاح محطتي تحلية مياه جديدتين، بطاقة 36 ألف متر مكعب يوميا، والمحطة الثانية بطاقة ألف متر مكعب يوميا.
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