ولي العهد السعودي: عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة الكامل لوحدة واستقرار اليمن، مشيرا إلى عمل السعودية على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية.



وأضاف ولي العهد السعودي خلال التوقيع على اتفاق الرياض بشأن اليمن أن هدف بلاده هو نصرة الشعب اليمني، والوصول إلى حل سياسي.



وتابع الأمير محمد بن سلمان: "سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي".



ووقع كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.