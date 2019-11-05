كأس مصر لكرة السلة.. الأهلي يتقدم على الزمالك 23 -18 في الربع الأول

تغلب فريق النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة " 23-21"، في المباراة التي تجمع بينهما الآن في صالة الملك عبد الله فيصل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة في دور الـ 16 ضمن منافسة بطولة كأس مصر لكرة السلة .



وتنقل فضائية النادي الاهلي أحداث المباراة عقب الاتفاق مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة السلة خصوصا في ظل إقامة المباراة بدون حضور جماهير .



وتعد مواجهة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى من اللقاءات فى كرة السلة فى ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أهم وأفضل اللاعبين على الإطلاق.

