كأس مصر لكرة السلة.. الأهلي يتقدم على الزمالك 23 -18 في الربع الأول

تغلب فريق النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة " 23-21"، في المباراة التي تجمع بينهما الآن في صالة الملك عبد الله فيصل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة في دور الـ 16 ضمن منافسة بطولة كأس مصر لكرة السلة .
وتنقل فضائية النادي الاهلي أحداث المباراة عقب الاتفاق مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة السلة خصوصا في ظل إقامة المباراة بدون حضور جماهير .
وتعد مواجهة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى من اللقاءات فى كرة السلة فى ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أهم وأفضل اللاعبين على الإطلاق.
وتنقل فضائية النادي الاهلي أحداث المباراة عقب الاتفاق مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة السلة خصوصا في ظل إقامة المباراة بدون حضور جماهير .
وتعد مواجهة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى من اللقاءات فى كرة السلة فى ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أهم وأفضل اللاعبين على الإطلاق.