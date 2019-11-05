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رياضة

كأس مصر لكرة السلة.. الأهلي يتقدم على الزمالك 23 -18 في الربع الأول

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:39 م
مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك لكرة السلة
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حسام الحارتي
تغلب فريق النادي الأهلي على نادي الزمالك بنتيجة " 23-21"، في المباراة التي تجمع بينهما الآن في صالة الملك عبد الله فيصل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة في دور الـ 16 ضمن منافسة بطولة كأس مصر لكرة السلة .

وتنقل فضائية النادي الاهلي أحداث المباراة عقب الاتفاق مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة السلة خصوصا في ظل إقامة المباراة بدون حضور جماهير .

وتعد مواجهة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى من اللقاءات فى كرة السلة فى ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أهم وأفضل اللاعبين على الإطلاق.
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