البطوطي: مصر استطاعت أن تفرض نفسها على بورصة السياحة الدولية ..فيديو

أكد وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق أن مصر بذلت مجهودات كبيرة خاصة وزيرة السياحة والوزراء السابقين، موضحا أنه خلال الفترة الحالية هناك تحركات تتزامن مع اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في يوم 4 نوفمبر عام 1922 على يد رجل إنجليزي.



وأضاف مستشار وزير السياحة الأسبق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc، أن البورصة الدولية للسياحة من أكبر بورصة سياحة بالعالم، مشيرا إلى أنها بورصة هامة بمسئولين كبار على مستوى العالم.



وتابع مستشار وزير السياحة الأسبق أن مصر سابقا كانت تغيب عن الأسواق نظرا للدعاية السيئة المضادة لنا أما أن استطاعت مصر أن تفرض على الساحة أخبارها الإيجابية من مشاريع وبنية تحتية وطرق ودولة تقدمت في كافة المجالات .



وأشار مستشار وزير السياحة الأسبق إلى أنه منذ أقل من شهر تم الإعلان عن إكتشاف 30 تابوت في البر الغربي من البعثة المصرية إضافة إلى ما يتم اكتشافه من البعثات الأجنبية مؤكدا أن وزارتي السياحة والآثار تبذل مجهودات كبيرة.