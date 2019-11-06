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رياضة

الأهلي يكتفي بمران في «الجيم» قبل مغادرة الإمارات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا في الجيم داخل فندق الإقامة صباح اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مطار دبي، والعودة إلى مصر بعد نهاية معسكر الإمارات الذي استمر لمدة أسبوع.

واكتفى الجهاز الفني للأهلي بمران اللاعبين في الجيم صباح اليوم الأربعاء، بعد التدريب القوي الذي خاضه الفريق مساء أمس، على ملعب شباب أهلي دبي، الذي استضاف جميع التدريبات التي خاضها الفريق خلال فترة معسكر الإمارات.

وقرّر رينيه فايلر المدير الفني، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد العودة إلى القاهرة، على أن يستأنف الفريق تدريباته في بداية المرحلة الثانية من الإعداد يوم 11 نوفمبر الجاري؛ استعدادًا للمواجهات المهمّة عقب نهاية فترة التوقف الحالية بسبب الأجندة الدولية.
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