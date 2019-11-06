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أخبار البلد

الرئيس السيسي: افتتاح أنفاق بورسعيد خلال الشهر الجاري

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تشغيل "أنفاق بورسعيد" وافتتاحها رسميًا خلال شهر نوفمبر الجاري لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة إستراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة.
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