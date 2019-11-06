3 شروط لممارسة الفتاة للرياضة.. فيديو

تلقى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة، قالت "عمري 23 سنة وكنت أمارس رياضة الكرة الطائرة في أحد الأندية وندخل منافسات في وجود جماهير ومدربين هل هذا جائز شرعا؟.



أجاب "عبد السميع"، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا كان الثياب الذي ترتديه الفتاة خلال ممارسة الرياضة يستر الجسم ويحقق الثلاثة جوانب وهي لا يكشف ولا يشف ولا يصف فيكون ذلك جائزا، ولو لم يحقق هذه الشروط يكون ممارسة هذه الرياضة غير جائز.



قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ممارسة المرأة للرياضة بشكل عام يُشترط فيه الالتزام بالآداب الشرعية والإسلامية، فإذا ما تم مراعاتها، فلا مانع.



وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « عندي 23 سنة وكنت أمارس رياضة الكرة الطائرة بأحد النوادي الرياضية، فهل هذا جائز أم لا مع العلم أن المدرب رجل؟» ، أنه إذا قامت المرأة بمراعاة الآداب الشرعية والإسلامية في ممارستها لأي نوع من الرياضات المختلفة، فلا مانع.



وأضاف أنه في حال كانت ممارسة المرأة للرياضة ليس فيه مراعاة الآداب الإسلامية، فينبغي تجنب ما هو منهي عنه شرعًا أثناء ممارسة هذه الرياضة، والالتزام بالأفعال التي تتفق مع الآداب الإسلامية الصحيحة والشرع.