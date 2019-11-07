قلبي واجعني.. أميرة هاني تنعي هيثم أحمد زكي

نعت الفنانة أميرة هاني الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بعد رحيله المفاجىء أمس عن عمر يناهز 35 عاما.



ونشرت اميرة هاني عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لـ هيثم احمد زكي وعلقت: واجعني قوي يا رب يا رب يا رب ارحمه واغفر له وارحم جميع امواتنا مفيش حاجة تغلي عليك".



وأضافت أميرة هاني "ربنا يصبرك يا إنچي ربنا يصبرك حبيبتي ويربط علي قلبك هو دلوقتي عريس بس في الجنة إن لله وإن إليه راجعون".

#هيثم_أحمد_زكي - نرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة".



يذكر أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.



