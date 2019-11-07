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فن

علا رشدى تنعى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:16 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
نعت الفنانة علا رشدى عبر مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام الفنان هيثم أحمد زكي نجل الفنان القدير أحمد زكي بوضع صورة الفنان الراحل ووالده.

وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: "الله يرحمك ويجمعك مع حبايبك .. أكيد فى مكان أحسن" ، فيما جاءت تعليقات المتابعين لنعى الفنان قائلين:

بجد حزينه عشانه..ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته والله ببكي عليه وزعلانه جدا.
الله يرحمه ويغفرله ويحسن مثواه ويثبته في السؤال ويسكنه فسيح جناته ويتغاضى عنه.

وتعد علا رشدى من الفنانات الصاعدات وتمثلت أعمالها فى المسلسلات التى تحمل طابعا شبابيا مثل: "تامر و شوقية ، مجنون ليلى ،زواج بالإكراه"، ودائمًا ما تحافظ على حضور المهرجانات الفنية وكان آخر ظهور لها فى مهرجان الجونة 2019
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