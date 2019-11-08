لمرضى السكر.. امتنع عن تناول هذا النوع من حلوى المولد

قال الدكتور مروان سالم، اخصائي صيدلة إكلينيكية وتغذية علاجية، أن تناول حلوى المولد النبوي من العادات القديمة التى اعتاد عليها المصريون وأصبحت جزءا أساسيا من الاحتفال بمولد سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" ولكن للأسف نقع في بعض الأخطاء أثناء تناول حلوى المولد النبوي.





وأضاف "مروان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من أهم الأخطاء التى يقع فيها البعض عند تناول حلوى المولد النبوي خاصة المرضى هى استشارة الطبيب حول كمية الحلوى المناسبة دون الاهتمام بتأثير نوعية الحلوى على الجسم فاختلاف مكونات حلوى المولد يجعل تأثير كل نوع منها غير الأخر ومن اكثر المرضي المعرضون للخطر هم مرضى السكر.



