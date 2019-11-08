AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنا سعيد.. محمد صلاح يعلنها: لا أهتم بتوقعات الجماهير بأدائي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:46 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يهتم بما تتوقعه الجماهير، أن يقدمه خلال مباريات الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة " سكاي سبورتس: "كي أكون صادقا لا أهتم بما بتتوقعه الجماهير مني، لأن ذلك يمكن أي يضع ضغطا كبيرا علي، ويؤثر على أدائي في الملعب، لأفعل ما أريد القيام به، وأنا سعيد طالما أسجل، والفريق يفوز".

وعن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الأحد المقبل، قال محمد صلاح:" الفوز على مانشستر سيتي لن يحسم فوز ليفربول باللقب، الدوري ما زال طويلا، نحن في نوفمبر".

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف، وصنع 3 آخرين.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التوازن كل شىء .. محمد صلاح يكشف عن استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي

أحمد حسن: أتمنى فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا..ولكن

ترشيحاتنا

ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده

من جنازة أحمد زكي لابنه هيثم.. هدى سلطان وحفيدتها ناهد السباعي أصحاب واجب| فيديو وصور

علي جمعة: ترديد هذا الذكر يوم الجمعة يجعل الله يقضي لك 100 حاجة

التوازن كل شىء .. محمد صلاح يكشف عن استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي

أنا صاحب الكورة | منتخب حسام يخليك تنام .. كواليس فوز مصر على ليبيريا وسط أداء باهت .. فيديو

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات وعائلته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها

مانهارت تكشف عن تعديلات خيالية لـ بي إم دبليو X5 M ،X6 M, X7 وM8.. صور

هناكل إيه النهارده.. فراخ مشوية بالزبدة والزعتر وفاصوليا خضراء وأرز ملون.. والحلو: دوناتس بحشوة الكاسترد