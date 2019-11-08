AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

20 ساعة لوحده.. كيف توفي هيثم أحمد زكي.. التفاصيل كاملة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:32 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
Advertisements
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة في ملابسات العثور على جثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث رجحت تحريات أجهزة الأمن أن الوفاة تمت عقب تلقى الراحل حقنة مسكنة بـ ساعة ونصف إلى 3 ساعات.

وأضافت المصادر، أن التحريات والتحقيقات رجحت الفترة الزمنية مابين العثور على جثة الراحل ووفاته بما يقرب من عشرين ساعة.

حيث قالت المصادر إن الاتصال الأخير بين هيثم وخطيبته تم فجر الأربعاء ثم انقطع الاتصال بينهم طوال اليوم.

بدأ الأمر ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة من خطيبة وخالة الفنان هيثم بأنه داخل شقته ولا يجيب عن اتصالاتها الهاتفية، وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث، بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، وبقيادة اللواء طه فودة رئيس قطاع مباحث أكتوبر، لكشف اختفائه، وانتقل على الفور إلى مسرح الواقعة العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، العميد عمرو حجازي مفتش المباحث وبرفقته المقدم أحمد صبري رئيس مباحث ثان الشيخ زايد، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة الكائنة في كومبوند بيفرلي هيلز ليعثروا عليه ملقيا على الأرض في الحمام وقد فارق الحياة.

وتحرت الأجهزة الأمنية الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية ومناقشات خطيبته أنه كان مريضا منذ يومين وتوجه للطبيب وعاد إلى شقته التي يقيم فيها بمفرده وعندما حاولت مرارا الاتصال بها للاطمئنان عليه لم يجبها فانتابها القلق واتصلت بخالته التي قررت اللجوء للشرطة خاصة أنه لم يظهر طوال اليوم حتى عثروا عليه متوفيا.

وانتقل فريق من نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص، المحامي العام لنيابات أكتوبر، لمعاينة الشقة، حيث أسفرت المعاينة التي أجراها إسلام شاكر، وكيل نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، رئيس النيابة، عن سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين عبر مناظرة النيابة لجثمان الفنان عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده.

واستكمل فريق النيابة التحقيقات داخل ديوان قسم الشرطة، حيث تم الاستماع إلى أقوال أفراد أمن استغاث بهم الفنان فجر يوم الأربعاء لشعوره بالمرض وإصابته بحالة إعياء حيث أصيب بحالة قيء شديدة فقاموا بمساعدته للتوجه إلى صيدلية داخل نطاق الكمبوند وحقنه الطبيب فيها بدواء ثم أعاده أفراد الأمن إلى شقته وصعد إليها.

وقالت خطيبة الفنان إنها كانت تتواصل معه هاتفيا للاطمئنان عليه وآخر مكالمة بينهما كانت الساعة الرابعة فجر يوم الأربعاء وبعدها لم يجب عن هاتفه تماما حتى استبد بها القلق واتصلت هاتفيا بخالته التي اعتادت التوجه للاطمئنان عليه وأبلغا أمن الكمبوند، وتم الاتصال بالشرطة لكسر باب الشقة، وأشارت التحريات إلى أن مساعد الفنان كان أحيانا يبيت معه بالشقة إلا أنه لم يكن برفقته تلك الليلة.

وفي الصباح أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وذلك لتحديد أسباب الوفاة، وقررت النيابة نقله إلى مشرحة زينهم لإجراء عملية التشريح ثم إنهاء التصاريح اللازمة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة في وفاة الفنان حيث تم العثور على مكملات غذائية يتناولها الفنان أثناء التمرين، وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة، عن وجود "مكمل غذائي"، كان يتناوله الفنان بسبب ذهابه إلى "الجيم".

ورجحت التحريات والتحقيقات أن وراء إصابة هيثم بـ"مغص"، تناول تلك المكملات الغذائية، مع ضعف تناول الطعام، وهو ما سبب له حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية وقام بشراء كمية من الأدوية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورحل صغير النمر الأسود .. 6 ساعات من التحريات والتحقيقات في وفاة هيثم أحمد زكي

محمد كريم: "الله يرحمك يا ابن الغالي"

عاش حالما ورحل مسالما.. مشهد وداع هيثم أحمد زكي يؤكد لم يمت وحيدا.. ملايين المصريين والعرب ينعونه.. سلام يا ابن الغالي

عقوبات تصل للحبس 15 عاما.. البرلمان يتحرك ضد منشطات صالات الجيم بعد وفاة هيثم أحمد زكي

خطيبه هيثم أحمد زكي: عشان خاطري ادعوله

الجنة تجمعك مع أسرتك..رامى رضوان ينشر صورة برفقة هيثم أحمد زكى

ترشيحاتنا

قرقاش: حان الوقت لـ تحل قطر مشكلتها مع مصر ودول المقاطعة

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

منعه من رفع القمامة قبل فرزها.. نباش يطعن عامل نظافة في الإسكندرية

زوج الراحلة هالة فؤاد ينهار من البكاء..لهذا السبب.. فيديو

كالون الشقة وحقنة المسكن.. تفاصيل جديدة في وفاة هيثم أحمد زكي

طبيب الأهلي يطمئن على الشحات

AdvertisementS

كالون الشقة وحقنة المسكن.. تفاصيل جديدة في وفاة هيثم أحمد زكي

ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده

لمواجهة احتكار bein sport.. كيف تشاهد أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المنزل مجانا

فى بيان نارى .. الكاف يكشف دور مصر فى فسخ تعاقده مع شركة لاجاردير الفرنسية

القوى العاملة تحسم الجدل: السبت إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

كنت خايف من الموت.. ناهد السباعي توجه رسالة لـ هيثم أحمد زكى

علي جمعة: ترديد هذا الذكر يوم الجمعة يجعل الله يقضي لك 100 حاجة

عز الدين بركات زوج والدة هيثم أحمد زكي يتحدث عن شقيق النجم الراحل.. فيديو

بسبب مصر.. كاف يفسخ تعاقده رسميا مع شركة لاجاردير الفرنسية

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

شطة يكشف حقيقة منع bein sport من إذاعة المباريات الأفريقية

نشرة الرياضة | مصر تصفع bein sport.. وتفاصيل حفل أمم أفريقيا.. ومحمد صلاح لا يهتم بالجماهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | نيكول سابا ترفع العلم اللبناني في حفلها بمصر

لإطلالة أنيقة.. التنورة البليسية موضة شتاء 2019.. صور

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها